Les douaniers seront fixés le 7 septembre

La cour d’appel de Papeete a annoncé jeudi matin la « prorogation » de la date de décision dans l’affaire de concussion au service des douanes de l’aéroport. Les 25 douaniers, agents de change et personnels navigants d’Air Tahiti Nui impliqués seront donc fixés le 7 septembre prochain.

La décision très attendue dans l’affaire de concussion au service des douanes de l’aéroport n’a pas été rendue jeudi matin. Le président de la cour d’appel de Papeete a annoncé que sa décision était prorogée au 7 septembre prochain. Dans ce dossier, 25 douaniers, agents de change et personnels navigants d’Air Tahiti Nui sont accusés d’avoir mis en place pendant plusieurs années de petits arrangements entre amis sur la plateforme aéroportuaire : marchandises non déclarées pour des collègues, taxes d’importation non appliquées pour des proches ou billets GP obtenus par de fausses déclarations de concubinages avec des personnels navigants d’Air Tahiti Nui…

La procédure fragilisée

Les prévenus encourent jusqu’à trois ans de sursis, trois millions de Fcfp d’amende et des interdictions d’exercer. Mais dans ce dossier, la défense compte bien faire tomber une partie de la procédure depuis la loi de finance de décembre 2016 qui est venue supprimer les poursuites pour « importation de marchandises fortement taxées » sur lesquelles repose une partie du dossier.