Les eaux polynésiennes vues par Disney

Après Le monde de Dory et Vaiana, Disney fait une nouvelle fois la part belle au milieu marin avec le film documentaire Blue. Le label engagé de Disney, Disneynature, a choisi de mettre en avant les espèces marines qui peuplent les océans et particulièrement celles des eaux polynésiennes. Baleines, dauphins, requins et habitants des récifs sont unis pour faire passer un message de protection de l’environnement.

Des mois de tournages dans l’océan Indien, Atlantique, et Pacifique, des rencontres avec les espèces les plus emblématiques de ces eaux et des heures de montages… Blue, le nouveau film documentaire de Disneynature, sortira sur les écrans le 28 mars prochain. Il avait été annoncé en octobre 2016 lors de la présentation de la princesse polynésienne Vaiana. Une nouvelle fois, les équipes de Disneynature ont fait le déplacement en Polynésie pour présenter le rendu final du documentaire.

Une présentation en Polynésie, puisque le décor du fenua a été une nouvelle fois utilisé par les studios Disney. En effet, dans ce film, le jeune dauphin baptisé « blue » est le guide de l’aventure à Fakarava, Moorea et Rangiroa. Une aventure qui le mène près d’une baleine à bosse et de son petit, dans une bataille entre baleines mâles ou encore lors du festin nocturne des requins.

C’est d’ailleurs particulièrement pour ses espèces que le réalisateur, Keith Scholey a choisi la Polynésie. « La Polynésie est connue par tous les plongeurs parce que l’on y trouve des choses que l’on ne voit pas ailleurs », explique le cinéaste.

« Transmission, coopération et entre-aide » sont les mots d’ordre de ce film documentaire. Le huitième film de Disneynature, après Grizzly ou encore Félins, qui s’attache à faire passer un message de protection de l’environnement. Dans Blue, c’est l’importance de la biodiversité marine qui est en jeu. Keith Scholey a voulu donner un coup de projecteur sur l’organisation de la vie marine à la fois fragile et importante.

Ce message sera transmis par la voix de l’actrice belge, Cécile de France, choisie pour être la narratrice de l’histoire de Blue. Une expérience qui l’a « émerveillée », mais qui s’est faite naturellement. Habituée des doublages de dessins animés, Cécile de France est également déjà sensibilisée à la protection de l’environnement.

Blue sort dans les salles le 28 mars prochain. Les spectateurs du fenua pourront donc essayer de reconnaître les fonds polynésiens.