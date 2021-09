Les écoles bilingues français-langues polynésiennes recrutent via le service civique

La DGEE recherche de futurs engagés du service civique pour la mission d’aide aux élèves des écoles bilingues français-langues polynésiennes ». En tout 14 établissements comptent une classe bilingue dans toute la Polynésie. Les candidatures sont à déposer en ligne avant le 3 octobre.

La Direction générale de l’éducation et des enseignements a publié un avis de recrutement pour des candidats éligibles au dispositif du service civique. Leur mission consisterait à assister les enseignants titulaires des classes inscrites dans le dispositif des écoles bilingues de Polynésie pour une durée de 8 mois, à temps plein à compter du 11 octobre. Ces candidats doivent avoir entre 18 et 25 ans, être titulaire d’un Baccalauréat au minimum et maîtriser une langue polynésienne parmi celles pratiquées dans les îles de potentielle affectation. Les CV et lettres de motivation sont à déposer avant le 3 octobre, uniquement en ligne. Outre l’animation d’ateliers en langue polynésienne, l’engagé au service civique devra consacrer du temps en dehors des heures de cours pour préparer avec l’enseignant titulaire les supports de cours majoritairement numériques.

Appel à candidature de la DGEE

Liste des établissements d’affectation