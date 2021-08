Les écoles fermées, bientôt le confinement généralisé ?

FO demande des forfaits 4G gratuits pour tous les élèves Dans un communiqué diffusé juste après cette annonce, le syndicat FNEC-FP-FO a salué la décision de fermeture des établissements scolaires, jugée nécessaire au regard de la situation sanitaire. « Les établissements scolaires ont été dramatiquement impactés tant pour les élèves que pour les personnels à tel point qu’il n’est plus possible d’assurer ni la sécurité des élèves, ni l’hygiène des locaux, ni l’application des programmes dans certains établissements », précise le syndicat. Si la fermeture est donc « une bonne chose », « le principal souci reste le délai très court de préparation des familles et des jeunes élèves pour le travail en distanciel ». Pour le secrétaire général de la fédération, Maheanuu Routhier, la continuité pédagogique sera « très inégale et déséquilibrée », du fait du manque de logistique, de personnel et de matériel adaptés dans certains établissements, et du fait de la non-préparation des familles. « Notre fédération a demandé l’année dernière la mise en place d’un schéma directeur du numérique éducatif, à ce jour rien n’est fait ! » pointe-t-il. Le syndicat demande donc « du personnel supplémentaire en priorité social et médical pour être au plus près des élèves qui ont en le plus besoin », ainsi que des forfaits 4G gratuit pour chaque élève « lui permettant d’accéder à ses cours, aux applications pédagogiques et de garder le lien avec ses professeurs chaque jour de fermeture d’école ».