Les enfants défavorisés de Moorea se mettent au golf

Le Club Face Polynésie (Fondation pour agir contre l’exclusion), la Fédération polynésienne de golf et le Green Pearl Golf Course de Moorea signeront le 20 septembre prochain une convention de partenariat pour promouvoir la pratique du golf auprès des enfants des quartiers prioritaires de Moorea.

Cette action est conduite avec le soutien de la commune de Moorea-Maiao, via notamment la mobilisation de son espace conseil insertion vie associative (ECIVA). Deux premières journées d’initiation ont déjà été réalisées les 29 juillet et 14 août derniers, permettant à près de 60 enfants des quartiers de Moorea de s’initier à la pratique du golf. A l’issue de ces initiations, 21 enfants ont été sélectionnés pour participer à une seconde journée d’initiation le 20 septembre prochain, sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à poursuivre la pratique du golf.

Le Club FACE, associé à la Fédération Polynésienne de Golf, parrainera les enfants qui souhaitent poursuivre la pratique du golf à l’issue de ces initiations. Ce parrainage, trimestriel et renouvelable, comprendra la prise en charge de l’abonnement, incluant 1 heure et demie par semaine de cours, un seau de balles de practice par jour et l’accès au parcours 7 jours sur 7.

D’après communiqué.