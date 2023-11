Les entreprises locales peuvent obtenir leur numéro SIREN en ligne

Il s’agit d’une « mesure dérogatoire » qui devrait permettre aux entités locales de bénéficier d’une identification reconnue au niveau national, et d’avancer dans des démarches qui pourraient être bloquées par manque de numéro SIREN.

Une démarche administrative dématérialisée de plus. L’institut de la Statistique de la Polynésie française donne désormais la possibilité aux entreprises locales de demander leur immatriculation au répertoire national des entreprises SIRENE en ligne, qui ne reconnaît pas les numéros T.A.H.I.T.I. Cette base de données rassemble les « fiches d’identité » de l’ensemble des entreprises françaises identifiables grâce à un code unique à neuf chiffres, délivré par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Cette « mesure dérogatoire » aux principes actuels de gestion du répertoire est mise en œuvre « à titre exceptionnel » dans le but de résoudre les difficultés administratives relevées par les chefs d’entreprise et le Pays. Une démarche « fruit d’une collaboration étroite menée entre l’ISPF et l’INSEE depuis plusieurs mois » qui devrait ainsi résoudre « les situations de blocage avérées » rencontrées par les entités locales qui travaillent avec la métropole, qui souhaitent répondre à des appels d’offres nationaux ou internationaux ou, comme lors de la crise Covid, sollicitent des aides de l’État. La demande d’immatriculation s’effectue en ligne sur le portail « Mes démarches » et le formulaire de demande est accessible via https://www.mes-demarches.gov.pf/commencer/demande-siren