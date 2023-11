Les espoirs du rugby s’envolent vers la Nouvelle-Zélande pour préparer 2027

Quatorze joueurs de 17 à 21 ans sont partis ce matin vers Hamilton pour une semaine d’entrainement et de tournoi de rugby à 7. Une étape importante pour la fédération, qui, à quelques jours des Jeux du Pacifique aux Salomon a surtout dans le viseur une médaille à Tahiti en 2027.

« Tahiti, terre d’ovalie », affichent fièrement les polos rouges à l’aéroport. Ça n’est pas encore un maillot de sélection polynésienne, mais ça pourrait rapidement le devenir pour ces quatorze jeunes rugbymen âgés de 17 à 21 ans, qui se sont envolés ce lundi matin pour la Nouvelle-Zélande. Direction : Hamilton, à 120 kilomètres au Sud d’Auckland, où ces espoirs du fenua, issus des clubs de Pirae, Punaauia ou Faa’a, suivront un stage intensif en compagnie du club de la ville. S’ajoute, samedi prochain, un tournoi en compagnie de quatre autres équipes locales. De quoi « s’aguerrir », face à « ce qui se fait de mieux » dans l’art du rugby à 7.

« Dans la cour des grands »

Car si la Polynésie a jusqu’à présent surtout joué au XV, roi des stades en métropole, c’est bien vers le « sevens » que se tourne la fédération. Très populaire en terre maorie, mais aussi en Australie, à Fidji – double champion olympique – ou en Asie, ce format, réputé accessible, pédagogique et spectaculaire, est celui qui est joué aux Jeux du Pacifique. « Aller en Nouvelle-Zélande, c’est un honneur, c’est un peu entrer dans la cour des grands », se réjouit John, 21 ans, étudiant en Staps et joueur au RC Pirae. À l’entendre, le rugby à 7 a de quoi plaire à beaucoup d’autres jeunes polynésiens : « Ça court beaucoup, vraiment beaucoup, c’est très dynamique, explique-t-il. pour les personnes très vives, ça fait du bien de jouer à 7, et elles peuvent toucher beaucoup de ballon. Il n’y a pas mieux que le 7 pour apprendre ».

Une étape, mais pas la dernière

Pour la Fédération polynésienne de rugby, ce déplacement, organisé de longue date, est une « étape importante dans le plan Aito Rugby 2027″. Une feuille de route ambitieuse, destinée à faire émerger des jeunes pépites et relever le niveau local avant les Jeux du Pacifique à Tahiti. « Mais ça n’est qu’une étape : après il faudra continuer à s’entraîner pendant trois ans et demi et puis surtout suivre ces jeunes, explique Gilles Laffite, directeur technique de la Fédé, qui encadre le stage avec plusieurs coachs des clubs représentés. Les suivre sur le plan sportif, mais aussi sur le plan social pour qu’il y ait une acquisition de diplôme et puis surtout qu’ils puissent rentrer sur le marché du travail. Il y en a certainement qui vont nous quitter qui vont aller étudier en métropole : on continuera à les suivre. L‘idée c’est de vraiment créer une dynamique autour de cette équipe et de ce projet ».

https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2023/11/RUGBY-2-gilles.wav a sera un club parmi les clubs », insiste le technicien. Rude concurrence aux Jeux du pacifique Ce groupe, qui peut encore évoluer mais constituera bien la base de l’équipe tahitienne de 2027, devrait s’entrainer et disputer des matchs ensemble très régulièrement dans les prochaines années. En Polynésie et, si la Fédé trouve du soutien, contre d’autres adversaires régionaux. « Ç

Parmi les quatorze joueurs à bord de l’avion, deux enchaineront après Aotearoa sur les îles Salomon, dans l’équipe tahitienne des Jeux du Pacifique 2023. Autour d’eux pour cette compétition régionale, d’autres jeunes, un peu plus âgés, des joueurs rapatriés de métropole, comme Rurua Mairau ou Julien Maamaataiahutapu, et puis des « anciens » qui sont là pour « cadrer et transmettre ». Difficile pour le président de la Fédération de s’exprimer sur des objectifs de résultats à Honiara. « On a une discipline très relevée, on a face à nous des champions olympiques, c’est pas rien, rappelle Laurent Tardieu. Et puis il y a 5 équipes qui participent aux Jeux qui sont dans le top 15 mondial. La médaille sera dure à aller chercher ».

D’où les plans au long terme de la Fédé, toujours à la recherche de partenaire pour financer son projet Aito Rugby 2027. « L’objectif, ce sont les Jeux de Tahiti », répète son président.