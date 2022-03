Les étudiants de l’Isepp mettent « Le Corps dans tous ses états »

Le Corps dans tous ses états, c’est le sujet du projet de fin d’étude des élèves de troisième année en licence Information et Communication de l’Isepp. Danse, tatouage, bien-être, mais aussi maladie, obésité, drogue et prostitution sont abordés en photo et en vidéo. Une exposition d’un jour, mais qui se poursuit sur le site internet

La trentaine d’étudiants de troisième année de la licence Information et Communication de l’Isepp exposent ce vendredi 25 mars le fruit d’un travail commencé au mois de septembre, sur leur campus. Chacun a mis à profit à la fois tous les enseignements reçus au cours des trois dernières années et ses propres atouts. Le Corps dans tous ses états, c’est le nom de leur exposition de productions audiovisuelles.

L’aboutissement de trois ans d’enseignement

Dans la matinée, une série de photographies étaient présentée sous la forme d’une « black box ». Le cadre est travaillé avec soin : musique d’ambiance, hôtesses et éclairage sur les clichés en noir et blanc sont installés dans l’amphithéâtre de l’Isepp. « Pour la réalisation des sujets il y a eu un mélange, explique Cédric Vanquin, entre des mises en scène, des cas réels et des situations mixtes ». Photographe principal, il explique que le projet dans son ensemble aborde « des thèmes positifs comme le tatouage, la danse et la culture, mais aussi des thèmes plus tabous tels que l’érotisme, la drogue, la prostitution ou la maladie physique ». L’obésité fait également partie des thèmes abordés. Mais pour aller au-delà d’un simple cliché, il fallait y retourner cet après-midi.

Si le public scolaire avait l’opportunité d’assister aux projections dans la matinée, le grand public lui peut y avoir accès ce vendredi après-midi et par la suite via le site spécialement créé. « De 14 heures à 17 heures, explique Jade Allain, nous avons prévu une projection des travaux audiovisuels, un reportage, un documentaire, un magazine d’investigation, un court-métrage et un micro-trottoir qui abordent les thèmes du bien-être, du tatouage, de la transidentité, de l’acceptation de soi, de la prostitution et du changement du corps face à la drogue ».