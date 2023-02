Les étudiants ont leur guichet unique

Les inscriptions sur Parcoursup sont ouvertes depuis le 18 janvier et pour faciliter les démarches administratives des étudiants, le ministère de l’Éducation ouvre un guichet unique dédié en centre-ville. Temporaire, il sera remplacé par un guichet permanent qui ouvrira au plus tard en juin, au rez-de-chaussée du centre d’hébergement des étudiants à Paraita.

Il est ouvert. Depuis la semaine dernière, les étudiants peuvent s’informer sur tout ce qui touche à la vie estudiantine au sein du « guichet unique étudiant ». Un espace mis à leur disposition, leur permettant d’accéder, en un seul et même endroit, aux informations sur les bourses, les logements, les transports ou encore les passeports mobilité. Ce guichet unique à vocation à faciliter l’accès aux services du Pays et de l’État, grâce à la mise à disposition du public de deux personnes. « Elles sont allées dans tous les services de l’État et du Pays, ont emmagasiné toutes les informations nécessaires, déclare Thierry Delmas, directeur de cabinet de Christelle Lehartel. Elles vont pouvoir donner une première couche d’informations à l’étudiant qui pourra ensuite se rendre dans les services de manière renseignée« . Les élèves des îles n’ont pas été oubliés et pourront, eux aussi, accéder aux données via le système de visioconférence installé au sein du guichet unique.

L’ouverture de ce guichet est déjà saluée par les quelques jeunes qui en ont entendu. Chloé, étudiante originaire de Raiatea, s’est rendue sur place mercredi matin par curiosité et a très vite trouvé les réponses aux problématiques qu’elle rencontre. « Mon regard a été attiré par la mobilité territoriale, explique la jeune fille. À la base je vis à Raiatea et du coup ça me permettrait de pouvoir retourner là-bas. Jusqu’à maintenant, je n’ai jamais fait de demande parce que je ne comprenais pas bien comment ça se passe« .

Ce guichet unique est temporairement installé dans la salle du gouvernement au premier étage de l’immeuble du gouvernement à l’angle de l’avenue Pouvanaa a Oopa et de l’avenue du général de Gaulle. La structure définitive est prévue au rez-de-chaussée du centre d’hébergement des étudiants à Paraita. Ce premier guichet unique veut aussi ouvrir la voie vers la dématérialisation des services et pourquoi pas à la mutualisation des moyens en faveur de la jeunesse : un plan interministériel est en préparation à cet effet.