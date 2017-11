Les ex-premiers adjoints de Maupiti bientôt réintégrés ?

Le rapporteur public du tribunal administratif de Papeete a demandé mardi l’annulation des arrêtés et délibérations du maire et du conseil municipal de Maupiti qui avaient retiré en début d’année les fonctions de 1er et 2ème adjoint de la commune à Astair Paheroo et Arieta Firuu. La décision sera rendue la semaine prochaine.

En avril dernier, le maire de Maupiti, Woullingson Raufauore avait révoqué ses 1er et 2ème adjoints, Astair Paheroo et Arieta Firuu. A l’origine du litige, le premier adjoint avait demandé au tavana le respect d’une promesse de campagne. Celle de lui laisser son fauteuil de maire à mi-mandat. Par vraiment prêt à lâcher sa mairie, Woullingson Raufauore avait invoqué la « perte de confiance » dans ses deux élus pour justifier leur révocation devant le conseil municipal.

Les deux anciens adjoints révoqués ont saisi le tribunal administratif. Et mardi, le rapporteur public a examiné la pertinence du motif invoqué par le maire et son conseil municipal. Pas vraiment très argumentée, la « perte de confiance » n’a été justifiée que par l’absence des deux adjoints à deux conseils municipaux. Le rapporteur a estimé que le motif n’était pas suffisant. Il a donc demandé d’annuler les deux révocations. Le tribunal rendra sa décision la semaine prochaine.