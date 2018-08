Les femmes flic du Pacifique réunies autour de la prévention scolaire

La 13 ème conférence du Pacific Islands Chiefs of Police – Woman’s Advisory Network s’est déroulée la semaine dernière à Apia aux îles Samoa. Le brigadier chef de la direction de la sécurité publique (DSP), Vainono Ah-Scha, a participé à cette réunion où il a été question de prévention en milieu scolaire concernant les risques liés à l’utilisation d’Internet, à la consommation de drogues ou encore aux violences intra familiales. « Les séances de formation étaient interactives(…) on en revient avec beaucoup d’enrichissement grâce aux expériences diversifiées » affirme Vainono Ah-Scha.

Le brigadier chef de la DSP, Vainono Ah-Scha, était à Apia aux îles Samoa la semaine dernière où elle a participé à la 13ème conférence du Pacific Islands Chiefs of Police (PICP) qui regroupe les femmes de la police du Pacifique. 21 Pays du Pacifique ont participé à cette conférence organisée par l’Australie, dont les seuls pays francophones étaient la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Le thème principal de la conférence était « Continuons à progresser avec la diversité au sein du Pacifique ». Mais cette rencontre a également été axée sur la prise de parole des femmes en public, comment faire passer des messages sur le métier de la police et sur le statut de la femme. Il s’agissait aussi de donner des outils de communication aux femmes pour qu’elles puissent s’exprimer librement. Selon Vainono Ah-Scha « les séances de formation étaient interactives(…) on en revient avec beaucoup d’enrichissement grâce aux expériences diversifiées ».

Toutes ces femmes policières ont aussi été formées à la prévention en milieu scolaire et notamment sur les risques liés à l’utilisation d’Internet, à la consommation de drogues ou encore aux violences intrafamiliales. Vainono Ah-Scha se dit prête à se lancer dans cette aventure et à donner un coup de main à ses collègues de travail.

Pour ce qui est de la mise en pratique de toutes ces techniques, ces femmes policières devront les adapter chez elles. Vainono Ah-Scha a été claire « il ne s’agit pas de faire du copier coller (…) on doit aussi adapter à nos us et coutumes ».

Le premier ministre Samoa, Sailele Malielegaoi, était aussi présent à l’ouverture de la conférence du Pacific Islands Chiefs of Police. Dans son discours, il a encouragé les femmes à poursuivre leurs études pour pouvoir ensuite occuper des postes à responsabilité. Le premier ministre samoan a aussi mis l’accent sur la protection de l’environnement avec notamment la montée des eaux et le réchauffement climatique. Le commissaire référent des femmes policiers a lui aussi encouragé les femmes dans leur labeur et a affirmé qu’il serait leur porte parole au mois d’août lors de la rencontre des chefs du Pacifique.