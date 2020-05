Les ferries entre Tahiti et Moorea font le plein

Plusieurs milliers de personnes sont attendues ce week-end de Pentecôte à bord des liaisons maritimes entre Tahiti et Moorea. Après avoir souffert du confinement, les compagnies de transports Aremiti et Terevau ont observé des afflux exceptionnels de passagers pendant les longs week-ends du mois de mai. Et vont encore rajouter des rotations ce lundi.

« On sent que les gens ont envie de s’évader » sourit Manu Paquier. La responsable des opérations commerciales de Aremiti doit gérer, ce week-end encore, d’importantes réservations. Après un mois d’avril atone, confinement oblige, les liaisons entre Tahiti et Moorea ont fait l’objet d’une ruée à partir du 29 avril. « Dès l’allègement du confinement, et de la libre circulation entre les deux îles, ont a eu beaucoup de demandes », explique-t-elle. 1er mai, 8 mai, Ascension… L’enchaînement des longs week-ends a aidé à attirer des Tahitiens vers l’île sœur. « Mais même quand il n’y a pas eu de jours fériés, il y a eu du monde », reprend Manu Paquier, qui compte par exemple plus de 5000 passagers transportés entre vendredi 22 et dimanche 24 mai sur l’Aremiti 2, bien au dessus de la moyenne habituelle.

Une affluence qui a obligé la compagnie, comme son concurrent Terevau, à rajouter des rotations entre Tahiti et Moorea tous les dimanches du mois de mai. Et ce long week-end de Pentecôte ne fait pas exception : dix voyages sont prévus, côté Aremiti, ce lundi.

Des pics d’affluence, donc, malgré l’absence de touristes extérieurs. La suspension des vols internationaux, « on en souffre moins que beaucoup d’autres entreprises », note Manu Paquier. Du moins du côté Aremiti : le groupe Degage compte aussi des agences de voyages qui sont touchées de plein fouet par la fermeture du ciel. « La priorité du groupe c’est de préserver les emplois, même si c’est une période difficile aujourd’hui » note la responsable d’exploitation.