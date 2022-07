Les festivités du 14 juillet en images

La fête nationale a été célébrée ce jeudi dans toute la Polynésie. À Papeete, après deux ans de festivités réduites, le haussariat avait organisé un grand défilé, aérien, puis terrestre, avec plus de 500 agents sur l’avenue Pouvanaa. Mais des cérémonies ont aussi eu lieu à Moroea ou Uturoa.

Quelques centaines de personnes s’étaient réunies le long de l’avenue Pouvanaa a Oopa pour observer et applaudir le défilé du 14-juillet. Le premier en Polynésie depuis 2019, puisque les deux dernières cérémonies avaient été faites en « format réduit », Covid oblige. Il s’agissait cette fois de « marquer le coup » : le public a pu profiter d’un « défilé aérien » – deux Gardian, un Casa et un hélicoptère Dauphin ont survolé le port et la place Tu-Marama – puis, bien sûr, du traditionnel défilé le long de la grande avenue de Papeete. Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique (RIMaP), Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA), Base Navale, Groupement aéronautique militaire (GAM), directions et groupements de la défense… Chacune des structures militaires présentes au fenua étaient de la fête, de même que la Gendarmerie, mais ce sont aussi les policiers de la DTPN, les agents de l’administration pénitentiaire et du Service d’accueil de sécurité de la Présidence qui ont défilé. Au total 500 agents à pied, accompagnés de plusieurs véhicules, des chiens d’intervention – particulièrement applaudis – et même un bateau de la gendarmerie. Une façon de mettre à l’honneur les troupes et les forces de sécurité, a expliqué le Haut-commissaire Dominique Sorain, dont c’était le premier et dernier défilé en Polynésie :

La cérémonie, à laquelle assistait le président Édouard Fritch, plusieurs de ses ministres et les députés Tematai Le Gayic et Steve Chailloux, a été l’occasion de remettre plusieurs décorations : médailles militaires (Major Nadia Girbe, Adjudant-chef Stéphane Villard, Adjudant Julien Gutierrez), médaille de l’ordre national du mérite (lieutenant-colonel Arnaud Brechignac et Sandra Clark sont faits chevaliers, le médecin des armées Franck May officier), et bien sûr de la légion d’honneur (Lieutenant-colonel Philippe Rivals, et le chef de bataillon Jean-Yves Gueguen).

Une cérémonie a aussi eu lieu au monument aux morts de Uturoa – où une reconnaissance particulière a été portée aux pompiers de Raiatea – ainsi qu’à Moorea, au monument aux morts de Afareaitu. « Fêter le 14 juillet, c’est se souvenir des sacrifices consentis pour que le peuple enfin souverain puisse partager des valeurs communes, exprimer sa volonté de vivre ensemble en se construisant un destin commun », a affirmer la première adjointe au Maire, Mme Elsa Keck, dans son discours.