Les fiançailles du Caillou et du fenua

La délégation du gouvernement calédonien : Gilbert Tyuienon, vice-président du gouvernement, en charge du transport, des infrastructures publiques et de la prévention routière, du schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie , du suivi des transferts de compétences, et du secteur minier. Yoann Lecourieux, en charge du budget et des finances, des assurances, du droit civil et du droit commercial, des questions monétaires, du suivi des grands projets et de la francophonie, des relations avec le Congrès, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie. Vaimu’a Muliava, en charge des constructions publiques, du patrimoine immobilier et des moyens, du logement et de l’urbanisme, de la fonction publique, de la transformation numérique, de la simplification de l’administration et de l’évaluation des politiques publiques.