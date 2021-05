Les Floralies reviennent, sous le signe de la fête des mères

Les Floralies 2021 s’ouvrent ce mercredi 26 mai à la mairie de Punaauia, jusqu’au dimanche 30 mai.

La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire et la Fédération horticole Hei Tini Rau organisent les Floralies 2021 dans les jardins de la mairie de Punaauia du mercredi 26 au dimanche 30 mai. Elles sont placées sous le signe de la fête des mères, qui cette année est fixée au 9 juin.

Une cinquantaine d’horticulteurs seront réunis pour proposer plantes d’ornement et plantes potagères. On y trouvera aussi, en matinée, des ateliers d’information et de démonstration : kokedama (sphères de mousse d’inspiration japonaise), vertus des plantes aromatiques et médicinales, conseils sur la taille ou la régénération, cuisine végétales sont au programme.

Lors du dernier recensement général agricole, la filière horticole représentait 701 exploitations sur l’ensemble de la Polynésie française, occupant une surface qui atteint les 156 hectares de culture. La production est concentrée dans l’archipel de la Société et concernent une dizaine de cultures florales : le tiare tahiti, les alpinias, l’oiseau de paradis, le bambou, l’anthurium, le opuhi, le auti ou encore la taina.

Avec communiqué