Les Foulées Nike du front de mer de retour le 5 octobre

Les inscriptions sont ouvertes pour la 27ème édition des Foulées Nike du front de mer, qui se déroulera le samedi 5 octobre prochain entre le stade Bambridge et le rond-point Prince Hinoi. Plusieurs animations sont prévues, notamment pour les enfants et les scolaires. Les festivités débuteront à partir de 15h.

Les foulées Nike du front de mer sont de retour samedi 5 octobre. Cette course est organisée sous l’égide de la Fédération d’athlétisme de Polynésie française (FAPF). Les épreuves sont ouvertes aux coureurs licenciés FAPF mais aussi aux non licenciés. Seule la course de 5 km est ouverte aux marcheurs.

Un kid’s cross est prévu, ainsi que des courses scolaires sur 800 et 1500m. Pour les plus grands, deux courses sont prévues d’une distance de 5 et 15 kilomètres. L’inscription est gratuite pour les courses des enfants et le tarif est de 1500 Fcfp pour les courses de 5 et 15 kilomètres. Elle est réalisable dans les magasins Nike ou sur le site klikego.com. Les bénéfices récoltés seront reversés au centre d’accueil de l’enfance Te Maru Pererau et à l’association Tama Ora.

À noter que les inscriptions ne seront pas disponibles sur place l’après-midi même.