Les gagnants du Méga Tirage Happy Xmas

La grande gagnante du Méga tirage du jeu Happy Xmas, Hinarii Teikitohe, a remporté mercredi une Suzuki Swift ainsi qu’un VAE Fathom E+ 3 Power !

Le Méga tirage du jeu Happy Xmas organisé par la Pacifique des jeux en partenariat avec Tahiti Infos et Radio 1 a été diffusé mercredi soir sur TNTV. Depuis le 16 novembre, les participants pouvaient remplir un bulletin de participation disponible dans les points de vente de la Pacifique des jeux participants et dans le quotidien Tahiti Infos, en joignant cinq tickets déjà grattés non gagnants des jeux de grattage de la Pacifique des Jeux (sauf Numéro Fétiche) : Rubicolor, Miel d’Or, Miel d’or Double, 10xCash, 20xCash, 50xCash, Astro et Tu’aro Maohi.

Douze candidats avaient été sélectionnés lors des quatre tirages au sort hebdomadaires du mois de décembre. Et mercredi, la grande gagnante, Hinarii Teikitohe a remporté une Suzuki Swift ainsi qu’un VAE Fathom E+ 3 Power ! Les onze autres joueurs ne sont pas repartis les mains vides, puisqu’ils ont décroché des téléphones offert par Vodafone, des pochettes cadeau Pacifique des Jeux, des bons d’achat dans les magasins Champion et des bons de carburant Shell et Pacific Petroleum. A l’année prochaine pour un nouveau tirage !