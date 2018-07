Les galères portugaises « particulièrement vénéneuses »

Les galères portugaises, sortes de méduses qui n’en sont pas, ont débarqué sur plusieurs plages du fenua. Cette espèce urticante est dangereuse et ses effets peuvent être dévastateurs pour l’être humain, comme l’explique l’ingénieur de la Diren, Claude Serra. Surfeurs et plagistes sont appelés à la plus grande des vigilances.

Elles ressemblent à des méduses, mais l’on pourrait s’y méprendre. Les « galères portugaises » sont une espèce différente des méduses et sont dangereuses pour l’être humain. Elles se sont échouées en nombre ce weekend sur certaines plages du fenua, dont celles de Arue, de la Papenoo et de Mataiea. La commune de Arue appelle d’ailleurs les plagistes à la plus grande vigilance. Il ne faut en aucun cas toucher cette espèce venimeuse. Ses filaments peuvent atteindre une cinquantaine de mètres et provoquent des douleurs musculaires, une gêne respiratoire et une défaillance rénale pouvant en cas extrême entrainer la mort.

Claude Serra, ingénieur à la direction de l’environnement, (Diren) conseille « en cas de contact, d’aller voir immédiatement un médecin ». Début juin déjà, les galères portugaises aussi appelées « Physalis » avaient élu domicile à Raiatea. Ce phénomène n’est pas sans précédent, il est même annuel et serait dû à la baisse de la température de l’eau selon les propos de Claude Serra.

Les galères portugaises sont composées à 90% d’eau et devraient « disparaître d’ici quelques semaines ou quelques jours. Tous les ans c’est la même chose, il faut être très prudent et s’adapter », explique Claude Serra.

En cas de rencontre infortune, il convient de contacter le centre de traitement d’alerte au 18 ou la brigade de police au 40 50 20 20.