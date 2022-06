Les grandes pirogues sont de retour à Hawaii

Hōkūleʻa et Hikianalia sont arrivées ce matin près des côtes de Big Island, à Hawaii, après trois semaines de navigation traditionnelle depuis Tahiti. Les deux pirogues de la Polynesian Voyaging Society repartiront en 2023 pour une circumnavigation du Pacifique de 3 ans et demi et de 66 000 kilomètres.

Pirogues en vue, au petit matin, ce mardi, au Sud de Big Island, à Hawaii. Hōkūleʻa et Hikianalia naviguent depuis plusieurs heures le long des côtes de la plus grande îles de l’archipel Maoli. Les deux pirogues de la Polynesian Voyaging society, et leur équipage avaient été accueillies en grande pompe à Tahiti début mai, avant de faire un aller-retour à Raiatea pour des cérémonies sur le marae de Taputapuatea. Ils avaient repris la mer depuis Papeete le 24 mai, et, après une dernière escale à Rangiroa, s’étaient lancé dans la grande traversée vers le Nord. Trois semaines de mer, et plus de 5000 kilomètres de route au total, le tout sans moteur et à l’aide des techniques de navigation traditionnelles, pour rentrer à leur port d’attache. Un périple que la Polynesian Voyaging Society organisait pour la huitième fois, dans un sens comme dans l’autre.



Ce retour ne sera que de courte durée. Hōkūleʻa et Hikianalia doivent repartir d’ici quelques mois pour un nouveau grand défi : Moananuiakea. Un grand tour de l’océan Pacifique Nord et Sud, sur 35000 miles nautiques, pendant trois ans et demi et au travers de 345 ports, prévu pour 2023… L’équipage portera le message du peuple hawaiien mais aussi polynésien sur la protection des océans.