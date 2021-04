Les grands marae bientôt modélisés en 3D pour des visites virtuelles

Les sites culturels classés de Polynésie vont être modélisés en 3D. Le site pilote choisi est le marae Ta’ata de Paea, dont on pourra faire la visite virtuelle dès le second semestre 2021.

Plusieurs membres du gouvernement et le maire de la commune accompagnaient le président Edouard Fritch mardi matin, sur le site classé du marae Taˈata à Paea. Ils y ont découvert une opération portée par le ministre en charge de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et la Direction de la culture et du patrimoine consistant en un programme de modélisation 3D des sites culturels classés de la Polynésie française.

Le site archéologique classé du marae Taˈata a été identifié comme le site pilote d’un programme pensé sur plusieurs années. À court terme, les modélisations 3D du marae Maha’iatea de Papara et du marae Taputapuātea, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, seront également bientôt réalisées.

Chaque modèle 3D est pensé pour offrir la possibilité aux internautes des îles et du monde entier de découvrir la richesse patrimoniale des 5 archipels polynésiens. Cette démarche s’inscrit tant dans un souci de permettre à tout un chacun de visiter les sites qui ont marqué l’histoire du fenua, et notamment les publics scolaires des îles. Les données produites, à destination également des touristes et de la communauté scientifique internationale, sont fiables et précises et peuvent être le support d’outils dédiés.

Les premières visites virtuelles seront disponibles gratuitement sur le site internet de la Direction de la culture et du patrimoine dans le courant du second semestre 2021.

Avec communiqué