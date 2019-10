Les Hauts de Vallons hauts en couleurs

Pour la 6e édition du festival Ono’u dédié au graffiti, l’Office polynésien de l’habitat qui fête ses 40 ans, s’est associée à Ono’u pour un événement spécial sur le thème « l’art au service du logement social ». Cette ode au street art se clôturera le 25 octobre et d’ici là quelques lotissements OPH se verront parer de fresques murales.

Sept fresques murales vont être réalisées sur les façades de bâtiments OPH situés en ville ainsi qu’à Pirae et à Faa’a. Les Hauts de Vallons sur les hauteurs de la Mission vont eux aussi se prêter à un lifting puisque cinq façades revêtiront leurs plus beaux atours, grâce aux talents des jeunes du quartier, chapeautés par Deraj, graffeur local et Antoine Sitruk, alias Torek, graffeur parisien.

Pour Deraj, le fait d’embarquer les jeunes dans ce projet est une bonne idée, d’autant qu’ils sont motivés et qu’ils apprennent vite. Il voit en eux la relève du street art en Polynésie.

Antoine Sitruk, alias Torek de son nom d’artiste vient de Paris, et des opérations de ce type, ce n’est pas une première pour lui. Il travaille beaucoup dans les milieux associatifs et la jeunesse polynésienne lui fait une forte impression.

Si les habitants des Hauts de Vallons, pour la plupart voient cette fresque d’un bon œil, certains estiment que c’est comme mettre un pansement sur une jambe de bois. « Cela sert à rien, c’est juste de la décoration. Ils feraient mieux de repeindre les bâtiments. »