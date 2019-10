Les himene font leur show

Le Ta’urua himene, 5ème rencontre de chants polyphoniques traditionnels, se déroulera le 26 octobre prochain sur le site de la Pointe Vénus, à Mahina. Cet événement permet aux groupes de chants traditionnels, de se retrouver dans le cadre d’une rencontre festive entièrement dédiée aux chants polyphoniques. L’événement est gratuit.

Ce rendez-vous est dédié cette année au ru’au. En parallèle, les groupes ont été invités à innover, en proposant également des chants traditionnels avec un accompagnement musical au choix, afin de faire découvrir au public d’autres aspects de la pratique du chant polyphonique.

L’événement regroupera 8 pupu himene : Tamari’i Teahupoo, Tamari’i ra’ahiti, O Faa’a, Tamari’i Mahina, Natiara, Tamanui Apatoa no Papara, Tamari’i Rapa i Tahiti et Tamari’i Tuha’a pae nö Mahina. Plus de 300 chanteurs seront présents dès 16h sur le site, pour participer avec le public à l’apprentissage du himene ‘amui, qui clôturera la soirée. Le concert débutera pour sa part dès 18h. La rencontre sera menée par des spécialistes en la matière : Myrna Tuporo, enseignante au Conservatoire, et Pierrot Faraire, chef du groupe Tamariki Oparo.