Les hommages à Rony Tumahai se succèdent

De très nombreux hommages et messages de condoléances se succèdent depuis la disparition subite dimanche soir du représentant et maire de Punaauia, Rony Tumahai.

Premier à se manifester officiellement, le président du Pays Edouard Fritch, actuellement au Japon, a salué « un compagnon de route, un ami, empreint d’humanité et de sens de l’intérêt public qui disparaît prématurément et qui va laisser un grand vide pour sa population de Punaauia, mais aussi pour tous ses amis du Tapura ». Lundi matin, le vice-président Teva Rohfritsch, lui aussi originaire de Punaauia, a rendu hommage à un « Aito » : « le Pays perd un élu singulier, un homme entier à l’engagement social et aux qualités humaines que personne n’oubliera ».

Le haut-commissaire, René Bidal, a salué « un tavana de grande qualité qui, dans l’espérance, s’en est allé ». Le président du Conseil économique, social et culturel, Winiki Sage, a rendu hommage à « un ami, un passionné du fenua qui nous a quitté bien trop tôt ».

Les élus de l’assemblée ont également adressé un communiqué commun lundi matin pour saluer « le souvenir d’un homme bon, sage et déterminé qui, par son engagement et ses actions au service de sa commune et de son pays, marquera à jamais le paysage politique polynésien ». Enfin, outre la mairie de Punaauia sur sa page Facebook, ou encore les députés et sénateurs polynésiens, de très nombreuses personnalités du fenua ont posté lundi sur leur page Facebook un hommage au tavana qui aurait fêté ses 70 ans le 7 septembre prochain.