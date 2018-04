Les « Jeudis du savoir » : le Criobe s’ouvre au public

Depuis le début de l’année, le Criobe à Moorea organise les « Jeudis du savoir ». Prochain rendez-vous, le jeudi 10 mai : « Mathématiques, vers l’infini et au-delà ».

Depuis le début de l’année, le Centre de recherche insulaire et observatoire de l’environnement (Criobe) dans la vallée de Opunohu à Moorea a mis en place un rendez-vous appelé les « Jeudis du savoir », tous les deuxièmes jeudis de chaque mois à Moorea. Il s’agit d’une série de conférences publiques et gratuites qui se tiennent dans la nouvelle salle de conférence du Criobe.

Trois conférences ont déjà eu lieu en février, mars et avril. Une quatrième, intitulée « Mathématiques, vers l’infini et au-delà », sera donnée par le professeur de mathématiques Martin Weimann, jeudi 10 mai 2018 à 17h30 au Criobe.

Cécile Berthe, chargée de la communication pour le Criobe et de l’organisation de ce cycle de conférences, explique : « Le directeur du Criobe, Serge Planes, a imaginé ce nouveau bâtiment, avec un amphithéâtre de 120 places, pour en faire un endroit permettant d’ouvrir le Criobe au public. Après l’inauguration en septembre, il m’a chargée d’organiser ces conférences. »

Pour cette première année, les conférences portent sur des thèmes liés aux sciences dures : la biologie, les mathématiques, la géologie. Mais Cécile Berthe n’exclut pas d’accueillir d’autres thématiques : « pour l’instant, ce sont essentiellement des collaborateurs du Criobe parce que ce sont les plus faciles à contacter pour moi. Mais j’espère pouvoir organiser des conférences sur la philosophie ou l’histoire. Le plus important est que les intervenants soient à l’aise à l’oral et pédagogues parce que ces conférences sont vraiment destinées à un public large, à partir de 12 ans. »

Au total, le programme du Criobe prévoit neuf rendez-vous en 2018. Toutes les conférences des « Jeudis du savoir » sont filmées et mises en ligne sur la chaîne Youtube « Criobe USR3278 ».