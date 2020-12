Les jeux de société font un retour en force sous les sapins

Les magasins spécialisés sont unanimes : les jeux de société font partie des bonnes surprises des ventes de Noël. Pour le président de l’association Tiki Ludique, ce succès est peut-être lié au confinement et au couvre-feu de la crise Covid, mais surtout à une offre de plus en plus riche sur le marché.

Des dés, des cartes, des pions, et des plateaux par centaines… C’est un des bilans de cette période de Noël, au fenua comme ailleurs : le jeu de société a retrouvé une place de choix dans les cadeaux familiaux. « On a eu beaucoup de monde qui nous en ont demandé en décembre, explique ainsi la responsable d’un magasin de Papeete. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qu’il fallait conseiller, mais aussi, de plus en plus, des gens qui cherchait quelque chose de très précis ». D’après TNTV, qui rapportait déjà un engouement l’année dernière, certaines boutiques ont encore connu des hausses de 20 à 30% de leur vente cette année.

Un phénomène mondial

Le confinement du début d’année, et le couvre-feu de ces dernières semaines auraient-ils encourager les familles à jouer davantage ? Fort possible, répond Gabriel Landon. Mais pour le président de l’association Tiki Ludique, ce succès, « n’est pas une surprise ». « Cela fait des années que le jeu est en pleine expansion », pointe-t-il. Le nouvel essor du jeu de société, débuté en Allemagne puis en Europe dans les années 90 et 2000, a peu à peu touché le grand public, et le phénomène « est désormais mondial ». La Polynésie, elle, a été conquise plus récemment, mais les jeux de plateaux mais l’offre dans les magasins, s’est largement étoffée ces trois dernières années. Les nouvelles habitudes prise pendant la crise Covid n’ont fait que confirmer ce succès.

Retour au Cluedo, au Monopoly et autre Trivial Pursuit ? Pas seulement. Si les grands classiques et leurs nombreuses variantes ont toujours leur place dans les magasins – notamment les grandes surfaces – c’est surtout la nouvelle génération de jeux qui a la cote. « Les gens commencent à prendre conscience qu’il y a beaucoup de nouveaux jeux, qui offrent de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités, de nouvelles mécaniques, de nouveaux thèmes« , reprend Gabriel Landon.

Cette « nouvelle génération » de jeux a déjà ses classiques, pour certains âgés de plus de 20 ans : Catane, les Aventuriers du Rail, Dixit, Jungle Speed, les Loup-Garous de Thiercelieux ou le très à propos Pandémie… Mais chaque année, c’est plus d’un millier de nouveautés sortent dans les magasins spécialisés.

Les modes de jeux dépoussiérés

Pour tirer leur épingle du jeu, les créateurs, de plus en plus nombreux, varient les univers, l’esthétique, la difficulté ou le public cible, des plus petits aux plus expérimentés… Et n’hésitent plus à faire entrer le numérique sur les jeux de table. Parmi les best-sellers de 2020 beaucoup de jeux qui tentent, par exemple, d’adapter les « escape game » à la maison. « Vous aurez un plateau avec des indices, des personnages, des lieux et vous pourrez interagir en scannant chaque carte ou objet avec un téléphone ou une tablette », explique le président de Tiki Ludique. Résultat : au beau milieu de son salon, on communique par message avec un personnage fictif ou, dans un autre jeu, on visite virtuellement une scène de crime pour essayer de résoudre une enquête.

Ces centaines de boites vendues à Noël sont donc autant de joueurs qui pousseront peut-être la curiosité un peu plus loin. C’est justement pour rassembler les curieux et les passionnés qu’a été créée l’association Tiki Ludique, voilà trois ans. Objectif : jouer ensemble, échanger des conseils ou des boites de de jeux, faire connaitre cet univers au plus grand nombre… L’association dispose habituellement d’un local mis à disposition par le ville de Papeete où elle organise des rencontres ludiques régulière. La prochaine attendra la fin des restrictions sanitaires. Avec de nouveaux joueurs ? « Ce sera la surprise », sourit Gabriel Landon.

