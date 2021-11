Les Jeux du Pacifique 2027 auront lieu à Tahiti

Tahiti accueillera les Jeux du Pacifique 2027, c’est le résultat du vote du conseil des Jeux du Pacifique (PGC). Un match qui n’était pas joué d’avance face au Vanuatu. Après cette première victoire, le plus gros reste à faire avec l’aménagement du parc aquatique à Pirae, la remise aux normes des différentes infrastructures existantes mais également avec l’ambition de gagner les jeux pour le président du Pays et l’ensemble des sportifs polynésiens.

« Début de la transmission dans trois minutes… les interprètes à vos postes… ». Les pays membres du Conseil des Jeux du Pacifique ont découvert aujourd’hui les dossiers de candidature de Tahiti et du Vanuatu au cours d’un « grand oral » pour l’organisation des Jeux du Pacifique 2027. Pour l’occasion, c’est Louis Provost, président du Comité olympique de Polynésie française, le président Edouard Fritch et le ministre de la culture Heremoana Maamaatuaiahutapu qui ont défendu les couleurs du Pays, soutenus par 37 fédérations sportives. Et c’est bien Tahiti qui aura cet honneur. « Nous sommes fiers d’accueillir ces délégations en 2027 » : à croire que le Pays gagne un match : cris de joie et applaudissements à l’annonce du résultat du vote ont retenti sous le chapiteau de la présidence.

Top départ pour six ans de travail et de travaux

C’est surtout un engagement puisque cette victoire annonce la mise en route des chantiers des infrastructures nécessaires et surtout la mobilisation de financements. « C’est l’aboutissement d’un travail qui dure depuis deux ans, après deux autres tentatives, explique Michel Sommers, trésorier du Comité olympique de Polynésie française. C’était un projet beaucoup plus solide que celui du Vanuatu, je pense, et autour de valeurs sincères que représente la Polynésie ». Avant le début de l’assemblée générale pourtant, Louis Provost avait quelques doutes et avoue avoir été impressionné par le dossier du Vanuatu. D’ici six ans, plusieurs structures devront être construites. « Le centre aquatique est lancé, indique Michel Sommers, en tant que président de la fédération de natation, je suis fier de pouvoir accueillir le nouveau bassin à Aorai » explique t-il.

Et maintenant, gagner les Jeux

« Le Pays est derrière le monde sportif et celui-ci va lui rendre des athlètes à même de répondre à l’ambition du Président de remporter les Jeux » prévient Michel Sommers. Ces Jeux à Tahiti annoncent un coup d’accélérateur aux performances sportives des Polynésiens. Nouveaux moyens et entraînements soutenus en perspective. « Pour gagner il y a des médailles qui sont emblématiques comme celle du football, mais il faut se concentrer sur des médailles individuelles comme celles de l’haltérophilie, de la natation, confie le président de la fédération de natation, et puis conserver nos sports rois tels que le va’a ».

« Avec 24 pays participants et 4 500 athlètes attendus, accueillir les Jeux du Pacifique en 2027 à Tahiti, est un projet d’envergure fédérateur pour la Polynésie française, mais également pour tout le bassin Pacifique, » conclut un communiqué de la présidence.