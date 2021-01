Les jeux vidéo à ne pas rater en 2021

Après une année 2020 fructueuse, les jeux vidéo seront encore un loisir phare de 2021. Des cours de magie de « L’héritage de Poudlard » aux châteaux d' »Age of Empires IV » en passant par la boucle temporelle de « Deathloop » et les rues de « Gotham Knights », il y en aura pour tous les joueurs et le programme s’annonce chargé.

Avec les confinements et les couvre-feux, 2020 aura été, pour des millions de Français, une année propice à jouer aux jeux vidéo. L’année écoulée a offert aux gamers une myriade de titres de qualité. Et 2021 s’annonce aussi riche avec déjà des dizaines de jeux prévus sur le calendrier. On se réjouit déjà du retour de vieilles franchises comme Halo et Age of Empires. On a hâte de découvrir les prochains jeux inspirés de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. Et on est très intrigué par quelques jeux aux concepts pour le moins originaux. Bref, il y en aura une nouvelle fois pour tous les goûts. Petit tour d’horizon de ce qui nous attend cette année.

Pour ceux qui aiment les classiques

Plus encore que le cinéma, le jeu vidéo est un loisir dominé par les licences. Et 2021 n’échappera pas à la règles avec bien sûr l’habituel duel de jeux de foot entre FIFA et PES, un énième Call of Duty pour les amateurs de jeu de tir ou encore Gran Turismo 7 (courant 2021), nouvelle itération de la franchise de jeux de course automobile. Parmi les suites les plus attendues, Ubisoft sort du lot avec Far Cry 6 (26 mai). Le jeu d’action à la première personne se déroule sur une île inspirée de Cuba, où il faudra destituer un dictateur (interprété par Giancarlo Esposito, vu dans Breaking Bad et The Mandalorian).

L’année sera aussi marquée par le retour au premier plan de vieilles franchises. Ainsi va d’Age of Empires IV (courant 2021), nouveau jeu de stratégie médiéval qui sort 16 ans après le III (depuis, seules des extensions sont sorties). Après un reboot réussi en 2016, Ratchet & Clank : Rift Apart (courant 2021) confirmera de son côté le renouveau du duo survitaminé créé en 2002. Le renouveau, c’est ce que cherche Halo, saga phare de la Xbox. Le sixième jeu, Halo Infinite devait sortir avec la Series X avant d’être repoussé à fin 2021. Enfin, même Prince of Persia s’offre un come-back, dix ans après le dernier jeu, avec un remake du classique de 2003, Les sables du temps (18 mars).

Pour ceux qui ont soif d’aventure

Plus que jamais, en 2020, les jeux vidéo ont permis de s’évader loin de son quotidien. Un bonheur que l’on connaîtra encore grâce à Horizon Forbidden West (deuxième semestre). Cette suite du très réussi Horizon Zero Dawn, exclusive à la PS5, nous permettra de reprendre le rôle d’Aloy, chasseuse de machines dans un futur post-apocalyptique. Toujours chez Playstation, il y a un (mince) espoir de voir cette année God of War : Ragnarok, suite du fabuleux God of War de 2018 et nouvel épisode la guerre entre Kratos et les dieux nordiques.

Au rang des espoirs, nombre de joueurs prient pour avoir cette année à la suite de Zelda : Breath of the Wild, l’un des tous meilleurs jeux de l’histoire. Annoncée lors de l’E3 2019, elle est sur les rails mais la pandémie du Covid-19 a sans doute retardé son développement. Pour patienter, les amateurs de monde féérique pourront se tourner vers Kena : Bridge of Spirits (début 2021), un jeu d’aventure aux graphismes absolument magnifiques.

Pour ceux qui aiment le cinéma

Avec le temps, jeu vidéo et cinéma entretiennent des liens de plus en plus étroits, partageant allègrement leurs franchises respectives pour des adaptations. Dans cette catégorie, le jeu incontournable est sans aucun doute L’héritage de Poudlard (courant 2021), un jeu de rôle qui nous mettra dans la robe noire d’un élève de la célèbre école de sorciers avec une histoire inédite, située 200 ans avant la saga Harry Potter. On pourra choisir sa maison, assister aux cours de potion, apprivoiser des animaux fantastiques, bref apprendre à devenir un magicien digne de ce nom.

Parmi les jeux inspirés du cinéma, citons aussi l’intrigant Le Seigneur des Anneaux : Gollum (courant 2021) qui, comme son nom l’indique, nous fera incarner Gollum, perdu dans les terres du Mordor. Avant de partir en quête du précieux, nous aurons eu le temps d’éliminer les cibles de Hitman 3 (20 janvier). L’agent 47, tueur à gages chauve avec un code barre tatoué sur le crâne, revient pour de nouvelles missions toujours aussi bien mises en scène. Enfin, dans Gotham Knights, une fois n’est pas coutume, on ne jouera pas Batman, supposé mort, mais ses acolytes Batgirl, Nightwing, Robin et Red Hood (courant 2021).

Pour ceux qui aiment les jeux conceptuels

Vous en avez marre de toutes ces suites et tous ces reboots ? Pas de problème, 2021 aura son lot de jeux originaux. À commencer par Ghostwire : Tokyo (courant 2021). Dans un futur proche, 99% de la population mondiale a disparu subitement. Dans la capitale nippone, il faudra enquêter sur ce mystère à l’aide de pouvoirs paranormaux. Côté français, on attend avec impatience Deathloop (21 mai), du studio lyonnais Arkane. On y incarnera Colt, un tueur à gages coincé sur une île soumise à une boucle temporelle. Pour s’échapper, il faudra tuer huit opposants avant qu’ils ne nous tuent. Sous peine de recommencer encore et encore.

Il sera aussi question de boucle temporelle dans 12 Minutes (courant 2021). Attendu pour 2020, ce jeu indépendant a été reporté. Situé intégralement dans un appartement, il place le joueur dans la peau d’un homme accusé de meurtre. Vous avez 12 minutes pour trouver la solution et vous en sortir avant que la police n’arrive. Un peu moins stressant, on ronronne de plaisir à l’idée de tester Stray (courant 2021) et son concept original : on y sera un chat perdu dans une ville futuriste.

Pour ceux qui veulent se faire peur

Terminons cette sélection par trois jeux parfaits pour des soirées frissons. Un classique d’abord : Resident Evil Village (courant 2021), douzième opus de la saga de jeux de zombies. Suite de Resident Evil 7, il reprendra l’histoire à la fin de ce dernier. On a hâte de se frotter aux monstres tapis dans l’ombre avec les graphismes de la nouvelle génération de consoles.

Moins gore mais tout de même effrayant, The Medium (28 janvier), exclusivité Xbox, promet un voyage dans le monde des esprits. Enfin, plus « enfantin », Little Nightmares 2(11 février) remet en scène Six, petite fille prisonnière d’un monde peuplé de monstres, accompagnée cette fois d’un autre personnage, Mono. Celui-ci devra à son tour s’échapper d’un univers fantasmagorique une nouvelle fois splendide.