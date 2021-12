Les joueurs font leur marathon pour le Téléthon

Le marathon du jeu organisé par l’association Tiki Ludique a commencé ce matin et durera jusqu’à 22 heures ce soir. Des dizaines de boîtes de jeux de société et de table sont à disposition, et l’évènement est ouvert à tous. Objectif : réunir des fonds pour le téléthon, qui lance un appel aux dons jusqu’à ce soir.

Des tables, des jeux, et des rencontres… C’est la recette on ne peut plus simple de ce « marathon de jeux » proposé depuis ce samedi matin par Tiki ludique au CJA de Fare Ute (rue Alfred Poroi). L’association, qui met à disposition plusieurs dizaines de boîtes de jeux que les bénévoles connaissent sur le bout des doigts, réunit régulièrement les « gamers » de tout poils pour découvrir des jeux, échanger ou s’affronter sur ses plateaux préférés . Cette fois, il s’agit aussi de passer du bon temps, mais de façon solidaire : le droit d’entrée – 1000 francs par personne – est reversé à l’association française contre les myopathies dans le cadre du téléthon.

« C’est vraiment ouvert à tous, rappelle Gabriel, président de l’association. Ces dernières années, le jeu s’est démocratisé, on n’est plus sur le Monopoly, le Risk ou le Trivial Pursuit comme on avait dans notre enfance, les jeux se sont ouverts sur toutes les classes d’âge, des enfants aux grands-parents, on a des jeux des très courts, très longs, des jeux très simples ou très compliqués, qui vont du jeu de rapidité au jeu de réflexion, en passant par les jeux de stratégie, de cartes, de dés, de combat ou d’agilité ». Bref des jeux pour tous les goûts qui resteront à disposition, et sans limite de temps, jusqu’à 22 heures.

Les dons pour le Téléthon sont en outre toujours ouverts, ce samedi, dans les urnes comme celle qui a été placée au CJA de Fare Ute, par téléphone au 44 36 37, ou sur le site afm-telethon.fr.