Les journées du Tiare font leur retour du 5 au 7 décembre pour célébrer la fleur emblématique du fenua. Des concours avec des artisans renommés, mais aussi des ateliers pour le grand public sont notamment au programme de cet évènement qui veut célébrer le tiare dans toute sa diversité, de la culture au monoï en passant par les couronnes de fleurs.

Quatre jours de célébration, du 5 au 7 décembre. Cette année, les journées du Tiare donnent rendez-vous au public dans les jardins de l’assemblée. L’évènement chapeauté par Tahiti Tourisme, l’APF, la CCISM et le Groupement de solidarité des femmes de Tahiti, veut « mettre en valeur le patrimoine polynésien et le dynamisme de notre secteur commercial », explique le vice-président de la CCISM, Steeve Liu. Différents acteurs prendront part aux festivités, à commencer par des artisans, engagés dans les concours : confection de couronnes, bouquets et colliers, mais aussi tifaifai, gravure sur nacre et sculpture sur bois sur le thème de la fleur emblématique du pays. « C’est le tiare dans toute ses déclinaisons », sourit Lionel Teihotu, chargé des évènements à Tahiti Tourisme.

Le public aussi pourra découvrir ces techniques, lors d’ateliers gratuits organisés le samedi 7 décembre dans les jardins de l’Assemblée. Enfin, des commerçants seront associés aux festivités, au travers d’un jeu, pour lequel les indices seront disséminés dans différentes vitrines. « Il y aura sans doute aussi la participation, Te Fare Tauhiti Nui est favorable, de groupes du Hura Tapairu, pour faire quelques animations dans les rues du quartier du commerce le 7 décembre », précise Lionel Teihotu.

Plus de 50 000 fleurs seront cueillies pour l’ensemble de l’évènement. Celles ayant servi à réaliser des décorations seront réutilisées pour produire du monoï. Steeve Liu profite de l’évènement pour glisser un message au gouvernement, qu’il invite à réduire les taxes sur les producteurs.