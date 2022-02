Les jours de l’obligation vaccinale sont-ils comptés ?

Les résultats préliminaires de l’étude de séroprévalence montrent que 95,69% des Polynésiens ont des anticorps contre le Covid, selon nos confrères de La Dépêche. C’était l’une des conditions mises par Édouard Fritch à la levée de l’obligation vaccinale. L’Arass émet des hypothèses de suspension de cette obligation en deux ou trois temps, une décision politique qui pourrait être prise dès la semaine prochaine.

Une réunion de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass) s’est tenue mardi soir autour des résultats préliminaires de l’étude de séroprévalence menée par l’Institut Louis Malardé. Selon La Dépêche, cette étude montrerait que 95,69% de la population présente des anticorps contre le Covid, acquis à la suite d’une contamination ou d’une vaccination. Une « immunité importante », est-il confirmé dans un courrier de l’Arass à Jacques Raynal qui accompagnait ses premiers résultats, et qui permettrait la suspension de l’obligation vaccinale, compte tenu de la moindre dangerosité du variant Omicron et de ses conséquences limitées sur le système de santé.

Même si ce bon chiffre est une extrapolation à partir d’un échantillon de population relativement réduit, l’Arass estime que « l’obligation vaccinale pourrait être suspendue » et propose deux scénarios. Le premier, en deux temps, concernerait d’abord les personnes soumises à l’obligation vaccinale, puis celles travaillant dans le secteur de la santé. La seconde hypothèse, en trois temps, suspendrait l’obligation vaccinale pour les activités économiques au sens large, puis dans l’enseignements et l’action sociale, et enfin dans la santé.

Des mesures qui pourraient s’appliquer, écrit l’Arass, à compter du vendredi 4 mars si le conseil des ministres du 2 mars le décide. C’est donc maintenant une décision politique que le gouvernement doit prendre.