Les JT de TNTV interrompus par la Covid-19

Tahiti Nui Télévision, où les cas de Covid-19 se sont multipliés, est forcé d’interrompre ses journaux télévisés pendant deux jours. C’est une première dans l’histoire de la chaîne.

Il n’y aura pas de journaux télévisés présentés en « live » sur TNTV aujourd’hui et demain. La chaîne l’a annoncé ce mardi sur les réseaux sociaux. « Notre télévision a été, hélas, fortement impactée par l’épidémie. Les conditions ne nous permettent plus, aujourd’hui, d’assurer correctement vos journaux télévisés. Plusieurs de nos collaborateurs, notamment de la rédaction, on été touchés par la Covid-19. »

Toute la rédaction se soumet à des tests de dépistage. Les journalistes qui ne sont pas encore diagnostiqués ont été priés de rester chez eux au moins le temps d’avoir les résultats de leurs tests. TNTV continuera d’assurer sa mission d’information sur son site Internet et ses comptes de réseaux sociaux.

Radio1 souhaite un prompt rétablissement à nos confrères de TNTV.