Les manifestations anti-pass ne font plus recette

Une centaine de personnes place Tarahoi et une petite vingtaine au rond-point du Carrefour de Faa’a. C’est tout ce que comptaient les deux manifestations anti-pass sanitaire organisées ce samedi à Tahiti.

La mobilisation est clairement en berne côté anti-pass sanitaire. Seulement une centaine de personnes place Tarahoi et une petite vingtaine au rond-point du Carrefour de Faa’a étaient présentes ce samedi matin pour demander le retrait du pass sanitaire, « alerter » les parents sur la vaccination des enfants et faire signer une pétition demandant la démission des élus de l’assemblée de la Polynésie française. Plusieurs associations s’étaient regroupées pour organiser la manifestation : l’association Vahine Maohi, Te Oto o te Nuna’a, Ohipa Faufa’a, Tia Ra’a Mana o te Fenua, Hia’ai o te Utuafare… Le message était compliqué à comprendre avec une affiche exprimant « Nucléaires, ondes électromagnétiques : même combat, mêmes maladies. » Rien à voir, a priori, avec le pass sanitaire donc. Pour Sandra Faraire, présidente de l’association Vahine Maohi, c’est tout à fait normal car les associations se regroupent pour se soutenir mutuellement et en profitent pour présenter leurs propres objectifs, mais le principal message reste le refus du pass sanitaire et de l’obligation vaccinale, comme elle l’explique.

Si son nom vous est familier, c’est qu’en 2019 Sandra Faraire avait été condamnée à deux ans de prison dont un an avec sursis, à une amende de cinq millions et à cinq ans d’interdiction de gestion pour escroquerie dans une affaire de vente pyramidale de « formations » en « développement personnel ». D’autres plaintes avaient aussi été reçues d’Afrique pour des escroqueries concernant de faux placements. Aujourd’hui reconvertie en militante antivax et visiblement toujours avide de publicité, elle reconnait un certain essoufflement dans la mobilisation : « Il faut réveiller les consciences et Facebook ne suffit pas. Ils sont plein à se manifester derrière leur écran, nous, nous voulons des gens physiquement présents ».

Faire passer des messages, c’était également l’objectif du côté du Carrefour de Faa’a où Yamila Ah Lo avait appelé à une manifestation statique. De chaque côté de la route, les participants brandissaient des pancartes : « Non à la vaccination des enfants », pouvait-on lire sur les banderoles.

D’autres actions sont prévues mardi ou mercredi prochains. Avec l’augmentation de la population vaccinée et celle des demandes de pass sanitaire, cette mobilisation semble un combat perdu d’avance. Mais Sandra Faraire refuse de le reconnaitre et dénonce le « boycott des médias » et à la télévision, « on ne voit que la campagne de la vaccination, c’est comme une manipulation ».