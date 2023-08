Les Marquises attendent les experts de l’UNESCO

Les experts de l’Unesco seront aux Marquises les deux dernières semaines d’octobre. Les contours de cette mission d’évaluation ont été rappelés mercredi en conseil des ministres.

Les Marquises souhaitent être inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Une demande de longue date, qui concerne aussi bien le patrimoine culturel de l’archipel, que son environnement naturel. Dans le cadre de cette demande, une délégation d’experts sera sur place du 15 au 28 octobre. Pendant leur séjour sur la Terre des hommes, ces spécialistes auront la tâche « d’évaluer l’ensemble du bien », selon un cahier des charges impliquant « des critères relatifs à l’authenticité, l’intégrité, des facteurs affectant le bien, sa protection, sa conservation et sa gestion ». En clair, il vérifieront si tous les éléments présentés dans le dossier son exacts et s’ils justifient cette inscription.

« Du fait de sa complexité, la candidature marquisienne nécessite une évaluation conjointe des deux organisations consultatives de l’Unesco, à savoir le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS – pour le volet culturel) et de l’Union mondiale pour la nature (UICN – pour le volet naturel) », rappelle le conseil des ministres dans son compte-rendu. Les six îles habitées des Marquises seront donc étudiées. Concernant les îles inhabitées, mais figurant bien dans le dossier de candidature (comme ‘Eiao, Hatuta’a ou Mohotani), l’accès y est jugé trop contraignant pour permettre le débarquement de la délégation.

A l’issue de ces deux semaines de travail, des recommandations seront apportées aux porteurs du projet, et un rapport d’évaluation sera rédigé. Il sera envoyé, avec le dossier de candidature, à 21 membres du comité du patrimoine mondial. Ces derniers devraient ensuite rendre leur verdict en juillet 2024. Pour rappel, la candidature de l’archipel auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, a officiellement été déposée fin janvier, après plusieurs années de travail.

Avec communiqué