« Les Marquises autour du monde », une famille d’aventuriers

Première étape, la Californie pour trois semaines : de San Francisco, direction Lake Tahoe, puis les parcs nationaux de Yosemite et Sequoia, Los Angeles et San Diego. Puis deux mois au Québec, pour assister à plusieurs festivals comme le Festival du Rire et le Festival du Jazz. Ce sera ensuite Toronto, puis Las Vegas et un périple en camping-car vers Denver via l’Utah et Albuquerque et son festival de montgolfières. L’étape suivante sera la Louisiane, pour passer Halloween à la Nouvelle-Orléans, avant de se diriger vers la Floride où ils visiteront Orlando, Miami et Key West, avant de rallier New York.

Début décembre, ils s’envoleront La Réunion, où ils célèbreront avec les Réunionnais le 20 décembre l’abolition de l’esclavage, puis Noël et l’anniversaire de Jessica avant de rentrer en Europe pour sillonner l’Espagne et le Portugal et la France où Jessica espère organiser une cousinade avec les membres de sa nombreuse famille alsacienne du côté de son père. En août les Barsinas prendront la direction du Grand Nord, via le Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, Finlande, notamment pour voir les aurores boréales, l’un des rêves de Jessica.

Puis la famille ira en Grèce, avant l’Égypte que le couple a visitée en 2009 et veut faire découvrir à ces enfants. Ensuite direction l’Italie, pour voir Pompéi et remonter la côte jusqu’à Pise et sa tour penchée, avant de gagner Venise puis le Sud de la France, avant de remonter vers l’Alsace pour un Noël en famille. Puis ce sera l’Indonésie ou la Thaïlande pour un mois, deux mois en Nouvelle-Zélande et deux mois en Australie, et s’il reste un peu de budget, une dernière étape à Hawaii avant le retour au fenua.