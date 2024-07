Les Marquises sont inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco

C’est fait ! Les îles Marquises ont intégré vendredi le patrimoine mondial de l’Unesco. Elles sont considérées par l’Organisation des Nations unies comme un bien mixte, dont « la valeur universelle réside tant dans ses richesses culturelles que naturelles ». L’Unesco explique qu’elles sont « un témoignage exceptionnel de l’occupation territoriale de l’archipel des Marquises par une civilisation humaine arrivée par la mer autour de l’an 1 000 de notre ère, et qui s’est développée sur ces îles isolées entre le Xe et le XIXe siècle ». L’Unesco souligne aussi qu’il s’agit de l’une des dernières zones maritimes sauvages du monde. Les « crêtes acérées », « pics spectaculaires » et « falaises s’élevant abruptement au-dessus de l’océan » sont autant de paysages qui n’ont pas « d’équivalent sous ces latitudes tropicales ».

