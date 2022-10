Les Marraines de Tahiti organisent du 2 au 4 décembre une expo-vente au profit des foyers de filles-mères de Mahina et de Paea, à l’Intercontinental Tahiti. Pour cette 23e édition, l’exposition sera consacrée à la protection des océans et s’étendra même en soirée, à l’occasion du concert d’André Manoukian sur le motu de l’hôtel.

Cette année encore, l’association Les Marraines de Tahiti, composée d’un groupe d’artistes et d’artisans, se mobilise pour soutenir les foyers de filles-mères Maniniaura de Mahina et Tiai Nui Here à Paea, avec une nouvelle expo-vente. Pour cette 23e édition à l’hôtel Intercontinental, l’association a repris l’idée d’une thématique environnementale, mais cette fois avec un focus marin : « Protégeons les océans ». Une trentaine d’exposants, des artisans du territoire, proposeront ainsi des création faites à partir de matériaux recyclés. Sur les stands, des bijoux, vêtements ou linge de maison, des peintures, gravures, produits de soins du corps, des délices sucrés ou salés, du miel ou des conserves du pays… Beaucoup d’idées cadeaux avec toujours « l’idée de sensibiliser aussi bien le public que les jeunes filles dans les foyers sur ces sujets qui sont très importants en ce moment« , comme l’explique ainsi Christine Brovelli, la vice-présidente de l’association. « Dans nos esprits, cela signifie que seront proposés à la vente uniquement des produits écolos, recyclables, recyclés, faits mains. Ce n’est pas une exposition commerciale, avec des choses toutes faites ou importées de Chine. Nous voulons marquer notre expo des Marraines, constituée de bénévoles, avec des artisans du fenua qui proposent leurs œuvres et leurs créations. »

« Les artisans s’engagent à reverser une partie des bénéfices aux Marraines« , comme rappelle la responsable et c’est au final plus de 20% des recettes qui iront au deux foyers aidés. Ce soutien financier servira pour des cours de soutien scolaire, des achats de vêtements pour bébés, de matériel pour les mères accueillies ou leurs enfants, le passage du permis de conduire, des activités de loisirs (danse, musique) et sorties extérieures… « Notre but est d’aider les jeunes filles et d’améliorer leur quotidien« , insiste Christine Brovelli.

Nouveauté cette année, une nocturne sera organisée les samedi 3 décembre au soir à l’occasion du premier des deux concerts d’André Manoukian sur le motu de l’Intercontinental.