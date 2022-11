Les Marraines : une expo-vente pour aider les jeunes filles en difficulté

Comme chaque année, l’association Les Marraines de Tahiti organisent une exposition-vente d’artisanat local pour soutenir l’action de deux foyers qui accueillent des jeunes filles isolées, parfois avec leurs bébés. Du 2 au 4 décembre, à l’Intercontinental Tahiti Resort & Spa, une trentaine d’exposants vous attendent pour faire votre shopping de Noël et une bonne action par la même occasion.

Les Marraines de Tahiti ont choisi, il y a plusieurs années déjà, d’orienter les efforts de leur association vers les jeunes, et parfois très jeunes mères isolées et leurs bébés. Chaque année, elles rassemblent des artisans autour d’un thème – cette année, c’est la protection des océans et l’utilisation de matériaux naturels, recyclables ou recyclés – dans une exposition-vente dont une partie des bénéfices est reversée à deux foyers : Tiai Nui Here à Paea et Maniniaura à Mahina, comme l’explIque Christine Brovelli :

Sculptures sur bois, peinture, poterie, déco, savons et cosmétiques, jouets, vêtements femme et enfant, gastronomie… 32 exposants, dont plusieurs pensionnaires de ces foyers, seront durant trois jours du 2 au 4 décembre, à l’hôtel Intercontinental Tahiti pour proposer « de belles choses pour une bonne cause. » Avec une nouveauté cette année, une nocturne le samedi soir, pendant laquelle les exposants montreront leurs créations sur le motu où se produira André Manoukian : l’association Les Marraines de Tahiti veut ainsi mieux se faire connaître du grand public.