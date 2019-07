Les médaillés du Bac à l’assemblée (vidéo)

La traditionnelle remise de médailles aux « mention très bien » du Bac s’est déroulée ce vendredi matin à l’assemblée de Polynésie. Une cérémonie qui récompensait 132 étudiants.

Près de 300 personnes avaient investi les jardins de la Reine pour assister à la remise de médailles à ceux qui représentent la « future élite polynésienne », selon les mots de Gaston Tong Sang.

Dans son discours, le président de l’assemblée a mis en avant « la preuve de l’efficacité de notre système éducatif et du très bon niveau de nos étudiants. (…) Vous avez franchi avec brio cette première étape et bientôt d’autres portes s’ouvriront devant vous, à vous de partir explorer ces opportunités. »

Cette année, 2 128 étudiants se sont présentés aux épreuves du baccalauréat, toutes filières confondues. 1 823 ont réussi l’épreuve et parmi eux, 132 ont décroché la mention très bien, soit une moyenne de plus de 16/20. Une cuvée 2019 est sensiblement supérieure à celle de 2018 avec 87,9 % d’admis contre 86,9 %. Ce que nous confirme Philippe Couturaud, vice-recteur de Polynésie française, qui assure qu’il fera tout son possible pour que les bacheliers puissent intégrer l’année prochaine la filière de leur choix.

Parmi les lauréats qui ont décroché la mention très bien, une jeune polynésienne, Maimiti Theron. En filière Économique et Social, elle est l’une des trois étudiants qui vont intégrer Science Po Paris. Son avenir est tout tracé.

Si la loi sur la protection de l’emploi local a été adoptée par l’APF, pour autant, selon Gaston Tong Sang « Nous ne voulons pas d’élite au rabais. La loi est claire, à compétences égales, la préférence va à nos enfants. Cela veut dire qu’il faut revenir avec des compétences. On est là pour leur dire qu’il faut se battre comme ils se sont battus pour avoir le bac »