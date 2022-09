Les offres du Salon du tourisme s’étendront sur 6 mois

Le salon du Tourisme reviendra au parc expo de Mamao du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre. Si les pensions, très sollicitées par la reprise touristique, se feront moins nombreuses qu’à l’accoutumée, Air Tahiti sera bien de la partie, avec cartes de réductions gratuites et, bien sûr, des billets à prix réduits. Ils pourront être programmés du 1er octobre au 30 mars, y compris pendant les vacances scolaires.

Après plusieurs salons annulés ou en format réduit, cette 29e édition reprend les ingrédients traditionnels de l’évènement : 200 exposants parmi lesquels les pensions, hôtels, prestataires d’activités, agences ou croiséristes… Et surtout Air Tahiti, qui proposera des tickets à prix réduits pour tout achat d’hébergement. Des billets qui sont pré-réservables en ligne ou au 40.86.42.42 à partir du 26 septembre et bien sûr disponibles sur le stand de la compagnie à Mamao du 30 septembre au 2 octobre. Le principe est toujours le même : pour valider ces billets, il faudra justifier de la réservation d’un hébergement sur les dates exactes de l’aller-retour.

Plusieurs « tarifs salon »



Mais la nouveauté de cette édition, c’est le calendrier des « offres salons », nettement allongé : il sera possible de trouver des billets à prix réduits du 1er octobre au 30 mars, soit une plage de six mois. Pour la première fois, des billets à tarifs réduits couvriront donc les vacances scolaires. Y’en aura-t-il assez pour tout le monde ? Oui, assure Moearii Darius, directrice marketing d’Air Tahiti, qui ne donne aucun chiffre, mais précise que depuis le salon de février, « trois à six tarifs salon » sont disponibles. « Les gens trouveront leur bonheur », assure la responsable.

Et Air Tahiti proposera aussi, pour la première fois des cartes de réduction gratuite : carte jeune, famille, marama, et même carte 5 archipels – qui permet de voyager dans un cinquième archipel gratuitement après avoir pris des vols pour les quatre autres – à retirer sur un stand dédié avec les justificatifs adaptés.

Certaines pensions affichent complet

Point noir de cette 29e édition : le nombre de pensions présentes. 58 seulement, contre plus d’une centaine lors de précédentes éditions. La raison est simple, comme le précise Mélinda Bodin : « on est full, full, full ». Avec la forte reprise touristique, certaines structures affichent effectivement complet pour les mois à venir. « Mais il y en aura qui seront là, qui auront des bons plans à proposer, qui attendent vraiment ce salon », nuance la présidente de l’Association du tourisme authentique. Pour Vaima Deniel, directrice des opérations de Tahiti Tourisme, ce sont surtout les pensions de Moorea et des îles du Vent qui sont prises d’assaut. Ce salon est donc l’occasion d’aller chercher ses vacances un peu plus loin :

Parmi les 34 nouveaux exposants, plusieurs sont d’ailleurs issus des îles éloignées : Kauehi, Niau, Marquises… À noter un autre évènement organisé par Tahiti Tourisme : la Journée mondiale du tourisme, qui sera célébrée le mardi 27 septembre. Les lieux culturels, comme le musée James Norman Hall ou le Fare Natura de Moorea devraient être gratuits et des animations organisées par les comité locaux du tourisme sont prévues tout autour de Tahiti, du front de mer de Papeete aux jardins de Vaipahi en passant par la pointe Vénus. Le programme est à retrouver ci-dessous :

Salon Du Tourisme & Journée Mondiale Du Tourisme