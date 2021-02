Les organisateurs de la Ronde tahitienne jettent l’éponge

Le Vélo club de Tahiti a annoncé la fin de l’épreuve cycliste. Les pertes engendrées par l’annulation de l’édition 2020, pour cause de Covid, et les difficultés d’organisation de la prochaine ronde, qui était prévue en mai, ont contraint les organisateurs à « abandonner la bataille ».

« C’est avec une vive émotion que je viens vers vous pour vous annoncer la fin de la ronde Tahitienne ». C’est par ces mots que Benoit Rivals, président du Vélo Club de Tahiti, a annoncé ce dimanche que la compétition tirait sa révérence. En cause la « désastreuse » année 2020 « qui a laissé des traces indéfectibles sur les finances de notre association ». Après deux reports consécutifs, les organisateurs s’étaient résignés, courant septembre, à annuler la 9e édition de la ronde, tout en disant « à l’année prochaine » aux coureurs. Mais « les pertes importantes ne pourront pas être comblées à la vue des signaux que nous donnent 2021, explique le directeur de la course. Aussi nous avons pris la terrible décision d’abandonner la bataille ». Pour Benoit Rivals, la priorité est d’assurer la pérennité du Vélo Club, qui n’a pas touché certaines subventions attendues cette année.

« La preuve qu’on peut faire venir des étrangers »

Le succès de la ronde tahitienne avait pourtant été en grandissant, ces dernières années. En 8 ans, près de 4000 cyclistes avaient pris part à cette course tout autour de Tahiti. Une épreuve qui réussi à attier les invités et coureurs de marque, comme Richard Virenque, Thomas Voeckler, Nicolas Roux, Henri Sannier, ou Laurent Jalabert. Une épreuve qui, de plus en plus, attirait des amateurs étrangers : 766 depuis 2011, venant de 28 pays différents, et 227 pour la seule édition 2019, remportée par Jérôme Copper. Les organisateurs, en partenariat avec le secteur touristique avaient même commencé à créer des « packages » autour de la course. D’ailleurs 300 américains étaient attendus à Tahiti via, deux croisières sur le windspirit, aux alentours du 23 mai. “Ça a prouvé qu’on pouvait faire venir du monde et utiliser le sport pour générer de l’activité dans le pays », pointe Benoit Rivals.

Des croisières reportées mais qui pourraient se faire « dès que les autorisations leurs seront données », assure le président du Valo club, qui promet que l’association, « si elle en a les moyens, mettra tout en œuvre pour leur faciliter leur séjour dans les îles et à vélo ». L’organisateur parle aussi d’une « nouvelle épreuve » qui permettra de mettre en avant les partenaires qui ont soutenu la course annulée de 2020. « Aujourd’hui j’émets le souhait qu’un horizon meilleur sera rapidement visible pour qu’enfin nous puissions tous vivre à nouveau de succès petits ou grands, de santé préservée ou retrouvée (…) de bon sens revenu, et qu’enfin les projets qui nous unissent puissent refaire surface », termine le responsable. Malgré l’amertume, les membres du Vélo Club « acceptent les restrictions sanitaires comme tous les citoyens ». « Beaucoup d’autres secteurs sont touchés par la situation actuelle, précise Benoit Rivals. On n’est pas les plus à plaindre »