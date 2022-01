Les origines de la galette des rois

Après la bûche de Noël, les pâtissiers et boulangers enfournent la galette des rois avec des parfums toujours plus originaux. Célébrée le 6 janvier par les Chrétiens, l’Épiphanie marque l’arrivée des rois mages auprès de l’enfant Jésus 12 jours après sa naissance. La tradition du partage d’une galette remonte aux saturnales, fêtes païennes romaines du solstice d’hiver.

Depuis quelques jours, on trouve dans tous les commerces des galettes des rois mais aussi des gâteaux des rois, brioches à la fleur d’oranger garnies de fruits confits plus typiques du sud de la France. Les galettes sont aujourd’hui à la frangipane, au caramel au beurre salé, au chocolat ou parfois aux fruits, pomme, banane, mangue et coco et sont parfois de forme carrée ou allongée. Ces gourmandises occuperont les vitrines pendant tout le mois de janvier. Elle représentent 6 semaines de travail pour les commerçants qui enchaînent après les bûches de Noël pour une hausse de 30 à 40% de leur chiffre d’affaires selon le site La route des gourmets. En France, 30 millions de galettes sont consommées chaque année.

L’épiphanie, « fête de la lumière » et des rois mages

C’est le 6 janvier qu’est célébrée l’Épiphanie, fête chrétienne qui marque l’arrivée des trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, venus à Bethléem en Cisjordanie, offrir des présents à l’enfant Jésus après sa naissance. Dans la Rome antique, il s’agissait d’une fête liée à l’allongement visible des jours, suite au solstice d’hiver. Quant à la galette, il s’agit aussi d’une tradition païenne issue des « Saturnales », fêtes romaines de l’Antiquité, pendant lesquelles l’autorité des maîtres sur les esclaves n’avaient plus cours. La tradition qui consiste à demander à une enfant caché sous la table de désigner à qui vont les parts de galette remonte aussi à cette époque.

La tradition s’est poursuivie au Moyen-Âge, notamment dans les cours royales qui distinguaient pour un jour un enfant pauvre, dont l’éducation était assurée par une quête. Les premiers Protestants et même certains Catholiques désapprouvaient cette coutume et son côté trop festif à leur goût. La Révolution faillit avoir raison de la tradition : tout ce qui évoquait les « rois » était mal vu. L’Épiphanie fut brièvement rebaptisée « Journée du bon voisinage », dans laquelle le partage de la galette conservait toute sa place.

Ce n’était d’ailleurs pas nécessairement une galette qui cachait la fève, la recette et les variantes ayant évolué depuis selon les régions et les pays.