Les parkings de l’aéroport prennent enfin la carte bancaire

ADT a mis en place de nouvelles caisses automatiques aux abords des parkings de Tahiti-Faa’a. Fini la petite monnaie, elles acceptent les cartes bancaires et proposent un nouveau type de ticket.

Si la réelle rénovation de l’aéroport est toujours suspendue à l’attribution définitive de la concession, le changement se fait par petites touches à Tahiti-Faa’a. Aéroport De Tahiti (ADT) a ainsi déployé un nouveau système d’exploitation et de gestion des parkings véhicules. « Plus performants, plus modernes », les nouveaux équipements mis en place au P0, P1 et P2 proposent, comme dans certains parkings (à la gare maritime par exemple), un système de ticket à QR code qui permette un « paiement et une sortie plus rapide et sans contact ». Surtout, les nouvelles caisses automatiques permettent enfin le paiement par carte bancaire, et ce « quel que soit le montant ». Prochaine étape pour ADT : le paiement en borne de sortie, puis la dématérialisation « grâce aux solutions scan & pay favorisant le paiement mobile par un simple scan ».