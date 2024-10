Les parlementaires prêts à ferrailler contre la baisse de 10% du budget des Outre-mer

Le projet de budget national de 2025 confirme la cure d’austérité annoncée par le Premier ministre Michel Barnier. Une « purge » dénoncée par de nombreux parlementaires, qui concerne aussi le budget des Outre-mer, en baisse de 10%. Chez les députés ultramarins, on dénonce un « asséchement » de crédits essentiels au développement, et on promet, y compris chez des élus proches du gouvernement comme Moerani Frebault, de se battre lors des débats à l’assemblée.

Pas de surprise, lors de la présentation officielle du projet de budget national de 2025. Comme l’avait déjà expliqué le Premier ministre Michel Barnier, l’heure est à l’austérité, ou au moins à la « réduction du déficit public ». Au programme, 60 milliards d’euros (7150 milliards de francs) d’économies supportées à deux tiers par des baisses de dépenses et à un tiers de hausse de fiscalité orientées « principalement » – mais pas exclusivement – vers « les grands groupes et les grandes fortunes » privées. Des annonces qui avaient déjà été faites, donc. Mais l’heure est désormais à l’analyse en détail des coupes de ce budget. Et notamment de celle des crédits Outremer, en baisse de 10%.

Moins d’impact en Polynésie ?

Un « ouragan budgétaire » jugé « inenvisageable » par certains députés ultramarins, et notamment le guadeloupéen Olivier Serva, membre du groupe Liot. Le sénateur PS Victorin Lurel, lui aussi cité par Outremers 360°, parle d’une « purge » à près de 400 millions d’euros (48 milliards de francs) dans le budget du ministère des Outre-mer qui intervient « dans une situation où la Martinique est à feu et à sang ». Il dénonce notamment « l’asséchement » de la ligne budgétaire consacrée aux « conditions de vie outre-mer », qui finance de nombreuses mesures de continuité territoriale, de logement, ou d’aménagements, notamment dans les DOM et ROM.

Ces coupes vont-elles aussi toucher les collectivités autonomes, comme la Polynésie ? Pas autant, suggérait jeudi Moetai Brotherson, là encore au micro d’OM360°, et au sortir d’une rencontre avec le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet, placé sous l’autorité de Matignon dans ce nouveau gouvernement. Le président du Pays, pour relativiser l’impact de cette austérité sur le fenua, rappelait que les grandes conventions – santé, PSG, éducation, notamment – n’étaient pas incluses dans le budget du ministère mais rattachés à chaque secteur concerné. Nicole Sanquer lors de sa rencontre avec le même membre du gouvernement notait pourtant que « le Ministre est conscient de l’impact des coupes budgétaires sur nos collectivités et territoires ». Mais la députée autonomiste, membre du groupe Liot s’était vu assurée par le nouveau locataire de la rue Oudinot son souhait « d’intervenir dans les arbitrages afin de réduire la baisse programmée des dotations ». « J’ai à cette occasion rappelé l’importance de la solidarité nationale dans le secteur de la Santé et du Social”, précise la Polynésienne.

Le budget Outre-mer déjà revalorisé à l’assemblée l’an dernier

Quant à Moerani Frebault, rattaché au groupe Ensemble pour la République, qui soutient le gouvernement de Michel Barnier, il rappelle le contexte de cette baisse : “Elle s’inscrit dans une démarche solidarité nationale, visant à répartir l’effort collectif, explique-t-il, citant sur ce point le Premier ministre. Mais malgré son soutien à l’exécutif, le jeune parlementaire entend bien, comme ses collègues d’opposition, “obtenir des ajustements” lors des travaux à l’assemblée, “dans des secteurs clés” comme le “développement du tourisme, la transition vers une économie plus verte, l’adaptation des dispositifs d’aide et de défiscalisation ainsi que la lutte contre l’inflation”. “La semaine prochaine, je serai présent en Commission des Finances et en séance publique à l’Assemblée Nationale pour défendre ces propositions. Mon objectif est de pousser le gouvernement à réviser ses positions, écrit-il sur sa page Facebook. Il est bon de rappeler que l’an dernier, le budget des Outre-mer voté avait été significativement augmenté par rapport à la proposition initiale. Nous espérons que cette année encore nous parviendrons à un résultat similaire”.