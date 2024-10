Les pêcheurs hauturiers en grève mercredi

Des préavis de grève de Otahi et de la CSTP-FO ont été déposés dans les trois plus importantes sociétés de pêche hauturière : Vini Vini, Ocean Products et Wild Tahitian Tuna. Les syndicats s’adressent surtout au Pays à qui ils demandent de tenir ses promesses sur le programme de pêche. Les professionnels avaient déjà annoncé une manifestation mardi pour dénoncer les changements programmés dans le statut de marin-pêcheur.

CSTP-FO et Otahi ont déposé des préavis de grève chez Vini Vini, au groupe de pêche Ocean Product de Georges Moarii et chez Wild Tahitian Tuna. Mais dans leurs revendications, les syndicats s’adressent surtout au Pays. Ils parlent du programme de pêche qui prévoyait de tripler l’activité, de la souveraineté alimentaire qui doit être une priorité, mais aussi des zones de pêche. Les syndicats demandent l’abandon de leur restriction : « Les stocks de thonidés ne sont pas menacés au niveau du Pacifique sud. Ces restrictions ne bénéficieraient qu’aux grands palangriers et senneurs étrangers qui n’attendent que ça. »

Les changements prévus dans le statut du marin-pêcheur sont également dénoncés. Notamment la remise en question du « partage à la part ». Capitaines et équipage se partagent une partie de la pêche à chaque retour de campagne mais ce pourrait bientôt ne plus être possible. Et ça ne plait pas : « Pêcheurs, capitaines et simples stagiaires ne comprennent pas et n’acceptent pas les atteintes graves au développement de leurs entreprises et à leur statut. »

Dans le préavis, les pêcheurs professionnels demandent aussi des mesures concrètes comme la mise en place d’une défiscalisation exceptionnelle, la protection des droits des pêcheurs professionnels, que ce soit dans la pêche artisanale ou semi-industrielle et la création d’un observatoire économique spécifique au secteur.

La grève illimitée pourrait commencer mercredi à minuit, soit le lendemain de la manifestation déjà prévue et annoncée par les pêcheurs et les armateurs. Le syndicat des pêcheurs professionnels côtiers Rava’ai mau et Yann Ching, directeur général de l’armement Vini Vini et président de l’Association des armateurs de pêche hauturière, avaient tenu une conférence de presse lundi, dénonçant les changements prévus par le gouvernement et dont ils ne veulent pas.