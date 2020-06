Les perliculteurs lancent un SOS à leur ministre de tutelle

Le Syndicat des petits et moyens perliculteurs de Polynésie française a lancé un SOS ce jeudi à leur ministre de tutelle Teva Rohfritsch. Pour le Spmppf, la perliculture est en crise, suite notamment à la pandémie, mais aussi à la difficulté de mettre en place des comités de gestion de la perle dans les 25 îles perlicoles.

« On aimerait que notre ministre de tutelle soit aussi actif que la ministre du tourisme », attaque d’emblée Mia Williams, présidente du Spmppf, lui reprochant de tarder sur le moratoire promis concernant les redevances maritimes de l’année 2020 et l’exonération de la taxe sur les exportations de perles. Car le secteur de la perle est en crise. En crise à cause du coronavirus qui a stoppé net les liaisons aériennes et donc le tourisme, et accessoirement la venue des greffeurs chinois.

Mais la perliculture souffre aussi et surtout de problèmes institutionnels. Si un conseil de la perliculture a été mis en place, celui-ci doit fonctionner avec des comités de gestion. Et c’est là que le bât blesse car ceux-ci tardent à se constituer. Sans comités de gestion, le conseil de la perliculture qui prend les décisions en matière d’organisation de la filière, ne sert à pas grand-chose. Ces comités de gestion sont les représentants de tous les producteurs des îles et les interlocuteurs du décideur politique. Pour l’heure, sur les 25 îles dont l’économie repose sur la perliculture, seuls neuf comités ont été mis en place. Un problème relationnel avec certains tavana, selon un perliculteur, mais aussi d’échéances électorales selon Mia Williams.

Sans comité de gestion pas de possibilité pour un petit perliculteur de se faire entendre. Pour Heinarii Haoatai, perlicultrice à Manihi, les comités de gestion, « portent la voix des îles. »

S’il n’y avait que les comités de gestion qui posaient problème, l’on peut toujours se dire qu’une fois le deuxième tour des municipales passé, tout devrait rentrer dans l’ordre. Mais le Spmppf réclame aussi à cor et à cri le retour du contrôle de la qualité de la perle et son passage aux rayons X. Une suppression responsable de la chute des prix de la perle sur le marché selon Heinarii Haoatai, car beaucoup de perliculteurs en profitent pour écouler leurs rebuts.

Un faux problème selon Pascal Maout, perliculteur à Arutua, qui estime que par la suppression de ce contrôle qualité, le gouvernement a voulu responsabiliser les perliculteurs.