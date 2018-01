Les photos de la saisie d’Ice importé via le Darknet

A la suite de la condamnation, jeudi après-midi, de deux trafiquants d’Ice, la douane a communiqué les photos de la saisie réalisée la semaine dernière. L’occasion de se rendre compte de l’inventivité de l’expéditeur canadien qui a placé la drogue entre les deux pages collées d’un magazine. La découverte de la méthamphétamine a été rendue possible par un contrôle renforcé sur les plis et colis, et une palpation approfondie du magazine.