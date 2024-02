[EN DIRECT] Les pluies persistent, la Société en vigilance orange, des écoles fermées

Les fortes pluies se poursuivent sur le fenua. L’archipel est de la Société est en vigilance orange pour les précipitations, mais aussi pour les vents. Le haut-commissariat a décidé d’activer son PC de crise ce lundi matin.

Déjà gorgés d’eau depuis plusieurs jours, les sols de Tahiti sont encore loin d’être au sec. Ce lundi matin, les fortes précipitations entraînent de nouvelles perturbations au fenua. D’après Météo France, le temps va rester gris au moins jusqu’à mardi, avec des passages pluvieux et orageux. Une « légère amélioration » est attendue mardi soir. Le vent devrait aussi perdre en intensité mardi.



Le haut-commissariat appelle donc à la « vigilance accrue » de la part de tous, « en particulier des usagers de la route ». Un PC de crise a été mis sur pied ce lundi à 8 heures, accompagné d’une cellule d’information au public (44 42 10).

Des dégâts sont déjà relevés.

► Au Taharaa, les précipitations ont complètement décapé la route du lotissement Baccino, selon des témoignages publiés sur les réseaux sociaux.

► A Papeete, des mutoi orientent le trafic à Fare Ute, une zone déjà touchée par des inondations ce week-end. A Pirae, la vallée de la Hamuta est sous la menace de la rivière, qui est sortie de son lit en plusieurs endroits ce matin.

Certaines communes ont annoncé la fermeture d’établissements scolaires ce lundi.

►C’est notamment le cas à Pirae, en ce qui concerne les école Tuterai Tane, élémentaire et maternelle, fermées jusqu’à nouvel ordre en raison d’inondations sur la route. Le lycée Diadème n’a pas ouvert non plus.

► A Papeete, l’école de Fariimata garde portes closes. Même chose à Faa’a pour les écoles Heiri et Faa’a.

► A Arue, les élèves ont bien été accueillis dans les écoles « et s’y trouvent en sécurité » selon la commune. En revanche, des éboulements sont signalés devant le CJA de Erima et sur la servitude Bernière. Une coulée de boue est également relevée juste après la mairie, à la sortie de la vallée de Tearapae. Le plan de sauvegarde communal est déclenché.



► Sur la côte Ouest, des ralentissements sont signalés sur la route depuis dans le sens Papara – Papeete. De l’autre côté, un embouteillage est en cours sur Mahina, provoqué par la montée de l’eau au niveau du point situé devant la résidence Amoe et la charcuterie du Pacifique. La circulation se fait au compte goutte, alors qu’une drague est en cours d’acheminement pour dégager les déchets végétaux qui obstruent la rivière.