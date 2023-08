Les pompiers se forment pour mieux affronter les feux de forêt

73 millions pour lutter contre les feux de forêt Suite aux incendies de l’été dernier en métropole, le Président de la République Emmanuel Macron avait annoncé en octobre 2022 le déblocage d’un fonds de 18 milliards de francs pour permettre aux services d’incendie et de secours de mieux lutter et de mieux détecter les incendies. Une enveloppe dont la répartition par département et par territoire a été détaillée hier par le Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin : 73 millions de francs reviendront donc au fenua, où le risque en augmentation du fait des épisodes de sécheresse à répétition. Une des caractéristiques des îles polynésiennes concernées par ce risque : leurs versants escarpés et les vents marins souvent capricieux, qui rendent les interventions plus difficiles, et plus dangereuses.