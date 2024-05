Les premières images de Billy Zane en Marlon Brando dévoilées

« Waltzing with Brando », c’est le nom du film retraçant la vie de Marlon Brando entre 1969 et 1974. Tourné l’année dernière entre Tahiti, Moorea et Tetiaroa, il est au stade final de post-production. Présent il y a quelques jours sur le tapis rouge du festival de Cannes, Billy Zane qui incarne la star du « Parrain » prospecte de futurs distributeurs. À cette occasion, quelques images du film ont été dévoilées.

Les premières images de Billy Zane incarnant Marlon Brando dans Waltzing with Brando ont été dévoilées. Et la ressemblance entre les deux acteurs est troublante. Cette production tournée en Polynésie l’an dernier entre Tahiti, Moorea et Tetiaroa, retrace une partie de la vie de la star du Parrain. Le film met en scène Marlon Brando lors de sa découverte de Tahiti au début des années 60. Il évoque aussi la relation particulière que l’acteur entretenait avec la Polynésie au travers de son mariage avec Tarita, puis l’acquisition de Tetiaroa. et son projet de transformer l’atoll en paradis écologique. Le script est basé sur les mémoires de l’architecte à qui Brando avait alors fait appel. Le tournage avait été retardé par la crise sanitaire et économique est désormais présent au marché du film qui se tient en parallèle du Festival de Cannes. Billy Zane qui est aussi producteur du film s’y est rendu pour prospecter de futurs distributeurs.