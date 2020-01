Les premières images de Koh Lanta révélées avec Teheiura

TF1 a posté sur son compte Twitter une vidéo regroupant les meilleurs moments de l’année diffusés sur la chaîne. Sont également dévoilés les événements qui attendent les téléspectateurs en 2020 et notamment le retour de Koh Lanta avec « L’île des héros ». Les extraits sont furtifs mais confirment le retour de Teheiura.

Les fans de Koh Lanta peuvent se réjouir. TF1 a publié ce jeudi une vidéo confirmant le retour de l’émission aux 21 saisons animée par Denis Brogniart. Plusieurs héros vont faire leur retour dans cette édition baptisée « L’île des héros ». Teheiura qui avait impressionné lors de 3 saisons en 2011, 2012 et 2014 est de retour. Le Tahitien réside désormais à Cazouls-les-Béziers dans l’Hérault et sera aux côtés de Claude, Moussa et Jessica, anciens candidats emblématiques. Les quatre aventuriers partageront cette expérience avec d’autres candidats pour l’heure anonymes. Les premières images furtives sont visibles ci-dessous :